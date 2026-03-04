Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0160 --Nach Einbruch gestellt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Große Annenstraße Zeit: 17.02.26/03.03.2026

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten am Dienstagabend einen 46 Jahre alten Mann in der Neustadt. Bei ihm fanden sie die Beute aus einem Einbruch, der Mitte Februar ebenfalls in der Neustadt stattgefunden hatte.

Am Dienstagnachmittag meldete sich ein 33 Jahre alter Mann bei der Polizei, da er auf einer Verkaufsplattform im Internet hochwertige Spielfiguren und Spielbretter wiedererkannt hatte, die dort zum Verkauf angeboten wurden. Diese wurden ihm Mitte Februar entwendet, als Unbekannte seinen Keller aufgebrochen hatten. Nach Rücksprache mit der Kriminalpolizei ging er zum Schein auf den Kauf ein. Polizisten begleiteten ihn zum Treffpunkt. Vor Ort wurden die Gegenstände von Einsatzkräften in der Wohnung des 46 Jahre alten mutmaßlichen Einbrechers aufgefunden.

Sie nahmen den Mann mit auf die Wache und fertigten eine entsprechende Anzeige. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell