POL-HB: Nr.: 0159 --Hopfen und Malz verloren

Ort: Bremen-Neustadt, OT Neustädter Häfen, Bundesautobahn A 281 Zeit: 04.03.26, 1.20 Uhr

Ein Lkw hat in der Nacht zu Mittwoch auf der A 281 für eine unfreiwillige "Bierdusche" auf der Fahrbahn gesorgt. Der 56 Jahre alte Fahrer eines Sattelzuges hatte zuvor bei einer Bremer Brauerei rund 300 Kisten Bier geladen und war anschließend an der Anschlussstelle Neustadt auf die Autobahn in Richtung GVZ aufgefahren.

In der Rechtskurve der Auffahrt fuhr der Fahrer jedoch mit nicht angepasster Geschwindigkeit. Durch die dabei entstandenen Fliehkräfte und offenbar unzureichend gesicherte Ladung rutschten rund 100 Kisten aus dem Auflieger, durchbrachen Plane und Gestänge und verteilten sich über die Fahrbahn.

Die A 281 musste für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten gesperrt werden. Während der Großteil der Ladung auf dem Lkw blieb, endete für zahlreiche Flaschen die Reise deutlich früher als geplant.

Die Aufräumarbeiten dauern aktuell noch an.

