POL-HB: Nr.: 0156--Einbrecher in Haft

Ort: Bremen-Walle, OT Osterfeuerberg, Auguststraße Zeit: 1.3.26, 14.55 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten am Sonntagnachmittag einen 55-Jährigen, der zuvor in eine Wohnung in Walle eingebrochen war. Seine Beute führte er noch mit sich. Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen.

Der Einbrecher gelangte über den Gemeinschaftsgarten in die Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses an der Auguststraße. Dort schlug er die Scheibe einer Terrassentür ein und verschaffte sich Zutritt zur Wohnung. Als die 33-jährige Mieterin den Eindringling dabei überraschte, flüchtete er mit einem Laptop nach draußen. Aufgrund der guten Täterbeschreibung konnte er kurze Zeit später in Tatortnähe samt Beute durch Einsatzkräfte gestellt werden.

Der Mann wurde festgenommen und auf eine Polizeiwache gebracht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bremen erließ ein Haftrichter Haftbefehl gegen ihn. Die weiteren Ermittlungen wegen Einbruchdiebstahls dauern an.

