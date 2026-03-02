PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0156--Einbrecher in Haft--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Walle, OT Osterfeuerberg, Auguststraße
Zeit: 	1.3.26, 14.55 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten am Sonntagnachmittag einen 55-Jährigen, der zuvor in eine Wohnung in Walle eingebrochen war. Seine Beute führte er noch mit sich. Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen.

Der Einbrecher gelangte über den Gemeinschaftsgarten in die Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses an der Auguststraße. Dort schlug er die Scheibe einer Terrassentür ein und verschaffte sich Zutritt zur Wohnung. Als die 33-jährige Mieterin den Eindringling dabei überraschte, flüchtete er mit einem Laptop nach draußen. Aufgrund der guten Täterbeschreibung konnte er kurze Zeit später in Tatortnähe samt Beute durch Einsatzkräfte gestellt werden.

Der Mann wurde festgenommen und auf eine Polizeiwache gebracht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bremen erließ ein Haftrichter Haftbefehl gegen ihn. Die weiteren Ermittlungen wegen Einbruchdiebstahls dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 10:32

    POL-HB: Nr.: 0153--Polizei ahndet Verstöße in der Überseestadt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Walle, OT Überseestadt, Kommodore-Johnsen-Boulevard Zeit: 27.2. bis 28.2.26, 20 bis 2 Uhr Nach Beschwerden durch Anwohnerinnen und Anwohner überprüfte die Polizei am Wochenende Kraftfahrzeugführer in der Überseestadt und ahndete Verstöße. Die Nachbarschaft hatte sich in den Abendstunden über Ruhestörungen durch laute Motorengeräusche und auffallende Fahrmanöver im Bereich des ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 10:00

    POL-HB: Nr.: 155 --Brandstiftung in der Überseestadt - Bekennerschreiben aufgetaucht--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Walle, OT Überseestadt, Am Holzhafen Zeit: 01.03.2026, 2 Uhr Nach dem Brand in einem Schulungszentrum eines Unternehmens in der Überseestadt, siehe hierzu auch die Pressemeldung 150, ist auf einer linksextremistischen Internetplattform ein Bekennerschreiben veröffentlicht worden. Das Schreiben wird derzeit als authentisch eingestuft. ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 12:40

    POL-HB: Nr.: 0152 --Brand auf Baustelle--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hemelingen, Koppelweg Zeit: 28.02.2026, 21:20 Uhr In der Nacht von Samstag auf Sonntag brannten mehrere Kabeltrommeln mit Erdkabeln auf einer Baustelle in Hemelingen. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 21:50 Uhr wurde der Brand auf der Baustelle im Koppelweg von einer Zeugin, die in einem vorbeifahrenden Zug saß, gemeldet. Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr standen mehrere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren