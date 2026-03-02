Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0153--Polizei ahndet Verstöße in der Überseestadt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Walle, OT Überseestadt, Kommodore-Johnsen-Boulevard Zeit: 27.2. bis 28.2.26, 20 bis 2 Uhr

Nach Beschwerden durch Anwohnerinnen und Anwohner überprüfte die Polizei am Wochenende Kraftfahrzeugführer in der Überseestadt und ahndete Verstöße.

Die Nachbarschaft hatte sich in den Abendstunden über Ruhestörungen durch laute Motorengeräusche und auffallende Fahrmanöver im Bereich des Kommodore-Johnson-Boulevards beschwert. Zusätzlich schilderten die Anwohner, dass ihre Kinder aufgrund des anhaltenden Lärms, verursacht durch dauerhaftes Hupen sowie das rasante Beschleunigen von Autos und Motorrädern, kaum zur Ruhe kommen und nachts nicht schlafen können.

Daraufhin stellten die Einsatzkräfte zahlreiche hochmotorisierte Fahrzeuge fest, die hintereinander in Kolonne den Kommodore-Johnsen-Boulevard befuhren. Bei anschließenden Kontrollen gaben die Fahrer an, dass es sich um einen etablierten Treffpunkt handele, der bei gutem Wetter gerne aufgesucht werde und man auf der Suche nach einem Parkplatz sei. Da jedoch ausreichend freie Stellflächen vorhanden waren, wurden sie ausdrücklich angewiesen, verfügbare Parkplätze ordnungsgemäß zu nutzen. Parkverstöße wurden konsequent geahndet.

Zudem erfolgten verkehrserzieherische Gespräche. Auffällig war die vergleichsweise hohe Anzahl an Fahrzeugen, bei denen entweder vorne oder hinten kein amtliches Kennzeichen angebracht war. Entsprechende Verstöße wurden durch die Einleitung von Bußgeldverfahren verfolgt. Die Kontrollmaßnahmen verlängerten sich darüber hinaus erheblich, da ein Großteil der kontrollierten Personen keine Ausweisdokumente mitführte und deren Identität anderweitig festgestellt werden musste.

Durch die verstärkte Präsenz über mehrere Stunden und konsequente Ahndung von Verkehrsverstößen reduzierte sich die Anzahl der Fahrzeuge deutlich. Dies werden wir auch zukünftig fortsetzen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell