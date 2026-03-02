PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0153--Polizei ahndet Verstöße in der Überseestadt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Walle, OT Überseestadt, Kommodore-Johnsen-Boulevard
Zeit: 	27.2. bis 28.2.26, 20 bis 2 Uhr

Nach Beschwerden durch Anwohnerinnen und Anwohner überprüfte die Polizei am Wochenende Kraftfahrzeugführer in der Überseestadt und ahndete Verstöße.

Die Nachbarschaft hatte sich in den Abendstunden über Ruhestörungen durch laute Motorengeräusche und auffallende Fahrmanöver im Bereich des Kommodore-Johnson-Boulevards beschwert. Zusätzlich schilderten die Anwohner, dass ihre Kinder aufgrund des anhaltenden Lärms, verursacht durch dauerhaftes Hupen sowie das rasante Beschleunigen von Autos und Motorrädern, kaum zur Ruhe kommen und nachts nicht schlafen können.

Daraufhin stellten die Einsatzkräfte zahlreiche hochmotorisierte Fahrzeuge fest, die hintereinander in Kolonne den Kommodore-Johnsen-Boulevard befuhren. Bei anschließenden Kontrollen gaben die Fahrer an, dass es sich um einen etablierten Treffpunkt handele, der bei gutem Wetter gerne aufgesucht werde und man auf der Suche nach einem Parkplatz sei. Da jedoch ausreichend freie Stellflächen vorhanden waren, wurden sie ausdrücklich angewiesen, verfügbare Parkplätze ordnungsgemäß zu nutzen. Parkverstöße wurden konsequent geahndet.

Zudem erfolgten verkehrserzieherische Gespräche. Auffällig war die vergleichsweise hohe Anzahl an Fahrzeugen, bei denen entweder vorne oder hinten kein amtliches Kennzeichen angebracht war. Entsprechende Verstöße wurden durch die Einleitung von Bußgeldverfahren verfolgt. Die Kontrollmaßnahmen verlängerten sich darüber hinaus erheblich, da ein Großteil der kontrollierten Personen keine Ausweisdokumente mitführte und deren Identität anderweitig festgestellt werden musste.

Durch die verstärkte Präsenz über mehrere Stunden und konsequente Ahndung von Verkehrsverstößen reduzierte sich die Anzahl der Fahrzeuge deutlich. Dies werden wir auch zukünftig fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 10:00

    POL-HB: Nr.: 155 --Brandstiftung in der Überseestadt - Bekennerschreiben aufgetaucht--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Walle, OT Überseestadt, Am Holzhafen Zeit: 01.03.2026, 2 Uhr Nach dem Brand in einem Schulungszentrum eines Unternehmens in der Überseestadt, siehe hierzu auch die Pressemeldung 150, ist auf einer linksextremistischen Internetplattform ein Bekennerschreiben veröffentlicht worden. Das Schreiben wird derzeit als authentisch eingestuft. ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 12:40

    POL-HB: Nr.: 0152 --Brand auf Baustelle--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hemelingen, Koppelweg Zeit: 28.02.2026, 21:20 Uhr In der Nacht von Samstag auf Sonntag brannten mehrere Kabeltrommeln mit Erdkabeln auf einer Baustelle in Hemelingen. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 21:50 Uhr wurde der Brand auf der Baustelle im Koppelweg von einer Zeugin, die in einem vorbeifahrenden Zug saß, gemeldet. Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr standen mehrere ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 12:00

    POL-HB: Nr.: 0151 --Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Am Wall Zeit: 28.02.2026, 22:50 Uhr Einsatzkräfte der Polizei Bremen stoppten in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Innenstadt einen betrunkenen Mann mit seinem Auto. Zuvor hatte er diverse gefährliche Situationen verursacht. Anschließend rastete er auf der Wache aus. Gegen 22:50 Uhr meldeten diverse Anrufer über den Notruf einen Autofahrer, der Schlangenlinien ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren