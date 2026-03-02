Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 155 --Brandstiftung in der Überseestadt - Bekennerschreiben aufgetaucht--

Ort: Bremen-Walle, OT Überseestadt, Am Holzhafen Zeit: 01.03.2026, 2 Uhr

Nach dem Brand in einem Schulungszentrum eines Unternehmens in der Überseestadt, siehe hierzu auch die Pressemeldung 150, ist auf einer linksextremistischen Internetplattform ein Bekennerschreiben veröffentlicht worden. Das Schreiben wird derzeit als authentisch eingestuft. Bremens Innensenatorin Dr. Eva Högl verurteilt die Tat.

In der Nacht zu Sonntag hatte ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes während seiner Kontrollfahrt festgestellt, dass zwei Fahrzeuge auf dem Firmengelände in der Straße Am Holzhafen bereits in Vollbrand standen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte zudem ein Feuer im Treppenhaus des Schulungszentrums fest. Die Feuerwehr löschte die Brände. Personen wurden nicht verletzt, es entstand jedoch erheblicher Sachschaden im sechsstelligen Bereich. In dem im Internet veröffentlichten Schreiben bekennen sich Unbekannte zu der Tat und begründen den Anschlag politisch.

Bremens Innensenatorin Dr. Eva Högl äußerte sich deutlich: "Ich verurteile den Brandanschlag auf ein Bremer Unternehmen auf das Schärfste. Politisch begründete Gewalt ist durch nichts zu rechtfertigen - egal aus welcher Richtung sie kommt. Dass sich die Täter in einem Bekennerschreiben als Kämpfer für eine bessere Welt inszenieren, macht die Tat nicht weniger gefährlich und nicht weniger verwerflich. Unsere Sicherheitsbehörden werden alles daransetzen, die Verantwortlichen zu ermitteln und zur Rechenschaft zu ziehen."

Der Staatsschutz ermittelt wegen Brandstiftung. Zeugen, die in der Straße Am Holzhafen oder in der näheren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

