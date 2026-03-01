PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0150 --Feuer in der Überseestadt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Walle, OT Überseestadt, Am Holzhafen
Zeit: 	01.03.2026, 02:00 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brannte es in einem Schulungszentrum einer Firma in der Überseestadt, dabei wurden auch zwei Firmenfahrzeuge vollständig zerstört. Die Polizei sucht Zeugen.

Etwa um 02:00 Uhr bemerkte der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes bei seiner Kontrollfahrt, dass die beiden Autos auf dem Firmengelände in der Straße am Holzhafen bereits vollständig brannten. Daraufhin alarmierte er die Polizei und die Feuerwehr. Vor Ort stellten die Kräfte fest, dass ebenfalls im Treppenhaus des Gebäudes ein Feuer ausgebrochen war. Der Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden. Die Polizei hat jetzt die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Die Polizei fragt: "Wer hat in der Straße Am Holzhafen oder der näheren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht?" Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 jederzeit entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

