POL-HB: Nr.: 0148--Luftverkehr wegen Drohnensichtung gestört

Ort: Bremen-Huchting, OT Mittelshuchting, Carl-Hurtzig-Straße Zeit: 26.2.26, 18.45 Uhr

Am Donnerstagabend beeinträchtigte ein Drohnenflug in unmittelbarer Nähe des Bremer Flughafens kurz den Flugverkehr. Eine Maschine wurde umgeleitet, es gab Verspätungen.

Ein Zeuge hatte der Polizei in der Einflugschneise des Flughafens eine Drohnensichtung am Abend gemeldet. In Abstimmung mit der Bundespolizei und der Flugsicherung wurde ein Flugzeug im Landeanflug nach Hannover umgeleitet und zwei weitere Flüge verspäteten sich. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Drohne im Bereich Huchting mehrfach flog. Es ist bislang nicht bekannt, wer die Drohne gesteuert hat.

Da sich der Flug in einem sensiblen Bereich des Flughafens ereignete, stellte dies nicht nur eine Ordnungswidrigkeit dar, sondern führt zu einer Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr. Zeugen melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Die Polizei informiert: Es gibt diverse Bestimmungen (u.a. Flughöhe und Örtlichkeit), welche eine Anmeldung oder eine Erlaubnis der Luftfahrtbehörde erfordern. Aufgrund der Komplexität der Thematik sollten sich Hobby-Drohnen-Piloten vor der Inbetriebnahme einer Drohne - jeglicher Art - unbedingt sowohl mit der Drohne an sich als auch mit den rechtlichen Voraussetzungen und Gesetzen (EU-Verordnung, LuftVO, LuftVG, StGB) vertraut machen, um Anzeigen und mögliche Regressforderungen zu vermeiden.

