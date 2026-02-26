POL-HB: Nr.: 0145 --Autobrände in der Neustadt

Polizei Bremen

Nr.: 0145 --Autobrände in der Neustadt--

Ort: Bremen-Neustadt, OT Gartenstadt Süd, Gottfried-Menken-Straße Zeit: 26.02.2026, 02:50 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brannten in der Neustadt drei Autos vollständig aus. Verletzt wurde niemand und es entstand hoher Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen.

Etwa um 02:50 Uhr hörten Anwohner in der Gottfried-Menken-Straße einen lauten Knall und sahen auf der Straße ein brennendes Auto. Als die alarmierten Einsatzkräfte kurz darauf vor Ort eintrafen standen ein VW, ein Ford und ein Audi in Flammen. Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Alle Autos wurden dabei nahezu vollständig zerstört. Personen wurden nicht verletzt Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und sucht Zeugen.

Die Polizei fragt: "Wer hat in der Gottfried-Menken-Straße oder der näheren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht?" Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell