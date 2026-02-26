PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0144 --Einbrecher machen es sich "hyggelig" - Polizei beendet Möbel-Ausflug--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Gröpelingen, OT Oslebhausen, Schragestraße
Zeit: 	25.02.26, 23.30 Uhr

Zwei Einbrecher wollten offenbar ein Stück dänische Gemütlichkeit nach Bremen holen - allerdings auf eher unkonventionelle Weise. Deutlich nach Ladenschluss nahmen die beiden 53 Jahre alten Männer in Oslebshausen den Außenbereich eines dänischen Möbelhauses ins Visier und hatten es auf Gartenstühle abgesehen.

Nach bisherigen Erkenntnissen begaben sich die Männer gegen 23.30 Uhr an den Zaun des Außengeländes, schnitten das Verpackungsmaterial auf und hievten insgesamt acht Stühle über den rund zwei Meter hohen Zaun. Mit Rollwagen und Sitzmöbeln im Gepäck zogen sie anschließend zu Fuß durch die Schragestraße - vermutlich auf der Suche nach einem besonders "hyggeligen" Feierabend.

Weit kamen sie jedoch nicht: Einsatzkräfte stellten das Duo noch in Tatortnähe und beendeten den spontanen Möbeltransport. Die Gartenstühle treten bald wieder ihre Heimreise ins Möbelhaus an, während auf die beiden Männer nun ein Ermittlungsverfahren wartet.

Die Polizei Bremen stellt klar: Für echte dänische Gemütlichkeit empfiehlt sich weiterhin der reguläre Kauf - am besten zu den offiziellen Öffnungszeiten.

