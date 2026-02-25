Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0141 --Zeugenaufruf nach Brandstiftung--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Ostertorsteinweg Zeit: 25.02.2026, 01:20 Uhr

In der Nacht zu Mittwoch warfen unbekannte Täter zunächst die Scheibe eines Geschäftes im Ostertorsteinweg mit einem Stein ein und legten anschließend Feuer in den Räumen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 01:20 Uhr hörten Anwohner im Ostertorsteinweg einen lauten Knall und sahen anschließend Rauch aus einem Haus aufsteigen. Die alarmierten Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und sicherten den Bereich ab, die Feuerwehr löschte den Brand. Die unbekannten Täter hatten ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes mit einem Stein eingeworfen und anschließend im Innenraum Feuer gelegt.

Personen wurden nicht verletzt. Das Geschäft ist aktuell nicht mehr nutzbar. Die Wohnungen darüber sind nicht betroffen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung aufgenommen und sucht weitere Zeugen.

Die Polizei fragt: "Wer hat im Ostertorsteinweg oder der näheren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht?" Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell