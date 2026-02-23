PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0138 --Öffentlichkeitsfahndung nach Betrügerin--

  • Bild-Infos
  • Download

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen
Zeit: 	April 2025

Nach einem betrügerischen Versuch, ein Konto zu eröffnen, fahnden die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen mit einem Foto nach einer bislang unbekannten Täterin.

Die Frau versuchte im April 2025 mit einem gestohlenen Personalausweis ein Konto zu eröffnen. Hierzu wurde auf dem Ausweis der Adressaufkleber gefälscht und die angebliche Meldeadresse eingefügt. Der Versuch scheiterte im Rahmen der Legitimationsprüfung.

Bei der Eröffnung des Bankkontos wurde ein Bild von der Frau aufgenommen. Umfangreiche Ermittlungen führten bislang jedoch nicht zu ihrer Identifizierung. Polizei und Staatsanwaltschaft Bremen fahnden nun mit einem Foto nach ihr.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und fragt: Wer kann Angaben zu der abgebildeten Person machen? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

