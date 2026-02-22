Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0136 --Verkehrsunfall in der Vahr - Frau schwer verletzt--

Ort: Bremen-Vahr, Neue Vahr Südwest, Kurt-Schumacher-Allee Zeit: 21.02.26, 19.30 Uhr

Am Samstagabend kam es in der Vahr auf der Kurt-Schumacher-Allee zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Eine 26 Jahre alte Fahrerin wollte mit ihrem Peugeot aus einer parallel zum Fahrstreifen verlaufenden Parklücke in den fließenden Verkehr einfahren und übersah dabei offenbar den stadteinwärts fahrenden BMW eines 20-Jährigen.

Beide Fahrzeuge kollidierten seitlich. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Peugeot zurück in die Parkreihe geschleudert und prallte gegen einen geparkten Mercedes sowie einen Renault-Transporter.

Die 26-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte versorgten sie zunächst vor Ort und brachten sie anschließend in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Eine zunächst nicht auszuschließende Lebensgefahr bestätigte sich nach weiteren Untersuchungen nicht. Der 20-jährige BMW-Fahrer wurde leicht verletzt, benötigte jedoch keine sofortige medizinische Behandlung.

Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Kurt-Schumacher-Allee stadteinwärts zeitweise voll gesperrt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 70.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

