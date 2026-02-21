Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0133 --Graffiti an Schaufenster - Tatverdächtige gestellt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Vor dem Steintor Zeit: 21.02.26, 2.30 Uhr

In der Östlichen Vorstadt besprühten in der Nacht von Freitag auf Sonnabend zwei Männer die Schaufenster eines Hauses in der Straße Vor dem Steintor mit Farbe und Schablonen. Dabei brachten sie Motive an, die augenscheinlich Silhouetten der Opfer von Hanau zeigten.

Ein Zeuge alarmierte die Polizei. Einsatzkräfte stellten noch im Nahbereich zwei Tatverdächtige im Alter von 20 und 21 Jahren, einer von ihnen führte entsprechende Beweismittel mit sich. Die Männer wurden zur Wache gebracht, erkennungsdienstlich behandelt und anschließend wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell