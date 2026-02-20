PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0132 --Kontrollen am Bahnhof und im Viertel--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte/ Östliche Vorstadt
Zeit: 	19.02.2026, 14:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Die Polizei Bremen führte am Donnerstag gemeinsam mit dem Ordnungsamt, dem Zoll, dem Finanzamt und Mitarbeitern der Lebensmittelüberwachung umfangreiche Kontrollen durch. Ziel der Maßnahmen war die Bekämpfung der Drogenkriminalität und die Überprüfung gewerblicher Betriebe in Mitte und der Östlichen Vorstadt.

Etwa ab 14 Uhr waren die Einsatzkräfte in den jeweiligen Stadtteilen präsent, führten Personenkontrollen durch und fertigten diverse Anzeigen, unter anderem wegen Verstößen vor allem gegen das Cannnabiskonsumgesetz. Sie schritten bei Drogenverkäufen ein, fanden Drogenbunker und stellten Rauschmittel, wie Cannabis und verschreibungspflichtige Medikamente sowie Bargeld sicher. Außerdem erteilten die Polizisten Platzverweise und durchsuchten Wohnungen.

Weiterhin kontrollierten die Kräfte insgesamt 12 Gewerbeeinheiten, wie Kioske, Imbisse sowie andere Lokalitäten in der Bahnhofsvorstadt und im Steintor. Ein Cafe wurde aufgrund erheblicher Kassenmängel mit sofortiger Wirkung durch den Ordnungsdienst geschlossen. In weiteren Lokalen wurden ebenfalls Kassen- und Baumängel und fehlerhafte Preisauszeichnungen festgestellt. In einem Kiosk in der Hamburger Straße wurde ein Beil sichergestellt und eine entsprechende Anzeige gefertigt. Außerdem wurden Spielautomaten aufgrund von Verstößen außer Betrieb genommen. In diversen Fällen lag der Verdacht der Schwarzarbeit vor.

Die Polizei Bremen ist hier behördenübergreifend verstärkt im Einsatz und wird diese Maßnahmen auch weiterhin gezielt fortsetzen.

