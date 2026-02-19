PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0129 --Tasereinsatz verhindert Schlimmeres--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Vegesack, OT Grohn, Kücksberg
Zeit: 	18.02.2026, 17:20 Uhr

Mit Hilfe eines Tasers beendeten Spezialkräfte der Polizei Bremen eine Gefahrenlage in Bremen Vegesack. Ein 59 Jahre alter Mann hatte Einsatzkräfte mit einem Messer bedroht.

Gegen 17:20 Uhr meldete die Familie des 59-Jährigen, dass sich dieser in einer psychischen Ausnahmesituation befinden und in der Wohnung in der Straße Kücksberg mit einem Messer hantieren würde. Die Familie hätte große Angst vor dem Mann. Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und wurden von der Schwester hereingelassen. Als Polizisten an der Zimmertür stehend den Mann ansprachen, griff er das neben sich liegende Messer und bedrohte diese damit. Auch auf mehrfache Ansprache ließ er sich nicht dazu bewegen, dass Messer wegzulegen. Hinzugezogene Spezialkräfte setzten, nachdem er auch auf diese mit dem Messer zuging, daraufhin erfolgreich einen Taser ein.

Der Mann wurde umgehend vor Ort vom vorsorglich alarmierten Rettungsdienst medizinisch betreut und anschließend zur weiteren Begutachtung in eine psychiatrische Klinik gebracht und dort zwangsweise untergebracht.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

