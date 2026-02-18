PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0127 --Streufahrzeug rutscht ins Hafenbecken - Fahrer rettet sich selbst--

Bremen (ots)

Ort: 	Bremerhaven-Überseehafen, Brückenstraße
Zeit: 	17.02.2026, 6.45 Uhr

Bei einem Einsatz im Winterdienst in Bremerhaven ist am Dienstag ein Streufahrzeug in ein Hafenbecken im Bereich des Verbindungskanals zwischen Überseehäfen und Columbusinsel geraten. Der 25 Jahre alte Fahrer konnte sich eigenständig aus dem etwa 0,2 Grad kalten Wasser befreien. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen wollte der Mann mit dem knapp 2,5 Tonnen schweren Streutrecker den Anlegebereich der Hafenkanalfähre "Columbushopper" abstreuen und Schnee räumen. Auf der stark abfallenden, glatten Anlegerampe geriet das Fahrzeug ins Rutschen und stürzte anschließend ins Wasser.

Im Laufe des Vormittags bargen Einsatzkräfte das Streufahrzeug mithilfe eines Taucher- und Schwimmkraneinsatzes. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

