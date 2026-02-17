PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0125--Falsche Polizisten betrügen Seniorin--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Schwachhausen, OT Radio Bremen
Zeit: 	16.2.26, 10 Uhr

Die Polizei Bremen warnt aktuell wieder vor Betrügern, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben. So versuchten sie ältere Menschen dazu zu bringen, ihnen Geld und andere Wertgegenstände zu übergeben. In Schwachhausen konnten Kriminelle am Montag mit dieser Masche eine hohe Summe Bargeld erbeuten.

Eine 83-Jährige erhielt über den Vormittag verteilt mehrere Anrufe von einem angeblichen Polizisten, der ihr einredete, dass ihr Geld auf dem Bankkonto nicht mehr sicher wäre. Der Anrufer, der sich als ein Herr Kellermann vom örtlichen Polizeirevier ausgab, setzte die Seniorin dabei so unter Druck, dass sie seinen Anweisungen folgte und einen Beutel voller Geldscheine vor ihrer Haustür ablegte. Als die 83-Jährige schließlich misstrauisch wurde, flog der Schwindel auf. Das Geld hatten die Kriminellen inzwischen längst abgeholt.

Die Polizei Bremen warnt: Geben Sie am Telefon nie Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. Legen Sie sonst einfach auf! Die Polizei wird Sie niemals nach Geld oder Wertsachen fragen und um deren Herausgabe bitten. Das tun nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher oder glauben Sie, Opfer eines Betrugsversuchs zu sein: Rufen Sie die Polizei unter der kostenlosen Nummer 110 an. Mehr Tipps und Hinweise gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen unter (0421) 362-19003 oder unter www.Polizei.Bremen.de.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

