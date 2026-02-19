Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0128 --Fischstäbchen überführen Einbrecher--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Vegesack, OT Vegesack, Heinrich-Oebker-Straße Zeit: 19.02.26, 3.20 Uhr

Ein 30 Jahre alter Mann drang in der Nacht zu Donnerstag in ein Pflegeheim in Bremen-Vegesack ein und entwendete unter anderem Laptops und Fischstäbchen. Seine anschließende Flucht währte nicht lange.

Der Einbrecher schnappte sich in der Unterkunft in der Heinrich-Oebker-Straße zwei Laptops aus dem Büro, knackte eine Kühltruhe, nahm auch noch diverse Tiefkühlware an sich und flüchtete.

Schnell eintreffende Einsatzkräfte stellten den 30-Jährigen im Rahmen der Fahndung noch in Tatortnähe. Die Diebesbeute, Laptops und Fischstäbchen, hatte er noch bei sich. Seine Einlassung, er habe das alles auf der Straße gefunden, überzeugte nicht. Die Ermittlungen dauern an.

Fazit: Der nächtliche Beutezug endete schneller als jedes Fischstäbchen im Ofen.

