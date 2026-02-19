PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0128 --Fischstäbchen überführen Einbrecher--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Vegesack, OT Vegesack, Heinrich-Oebker-Straße
Zeit: 	19.02.26, 3.20 Uhr

Ein 30 Jahre alter Mann drang in der Nacht zu Donnerstag in ein Pflegeheim in Bremen-Vegesack ein und entwendete unter anderem Laptops und Fischstäbchen. Seine anschließende Flucht währte nicht lange.

Der Einbrecher schnappte sich in der Unterkunft in der Heinrich-Oebker-Straße zwei Laptops aus dem Büro, knackte eine Kühltruhe, nahm auch noch diverse Tiefkühlware an sich und flüchtete.

Schnell eintreffende Einsatzkräfte stellten den 30-Jährigen im Rahmen der Fahndung noch in Tatortnähe. Die Diebesbeute, Laptops und Fischstäbchen, hatte er noch bei sich. Seine Einlassung, er habe das alles auf der Straße gefunden, überzeugte nicht. Die Ermittlungen dauern an.

Fazit: Der nächtliche Beutezug endete schneller als jedes Fischstäbchen im Ofen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 18.02.2026 – 12:13

    POL-HB: Nr.: 0126 --Kupferdiebe gefasst--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen - Burglesum, OT Burgdamm, Stader Landstraße Zeit: 16.02.26, 19.30 Uhr Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten am Montagabend zwei mutmaßliche Kupferdiebe in einem leerstehenden Baumarkt in Burgdamm. Die Ermittlung zu weiteren Tätern laufen. Anwohner meldeten gegen 19:30 Uhr auf dem Gelände eines ehemaligen Baumarktes in der Stader Landstraße mehrere dunkel gekleidete Personen, die ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 08:51

    POL-HB: Nr.: 0125--Falsche Polizisten betrügen Seniorin--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Schwachhausen, OT Radio Bremen Zeit: 16.2.26, 10 Uhr Die Polizei Bremen warnt aktuell wieder vor Betrügern, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben. So versuchten sie ältere Menschen dazu zu bringen, ihnen Geld und andere Wertgegenstände zu übergeben. In Schwachhausen konnten Kriminelle am Montag mit dieser Masche eine hohe Summe Bargeld erbeuten. Eine 83-Jährige erhielt über den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren