Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0126 --Kupferdiebe gefasst--

Bremen (ots)

Ort: Bremen - Burglesum, OT Burgdamm, Stader Landstraße Zeit: 16.02.26, 19.30 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten am Montagabend zwei mutmaßliche Kupferdiebe in einem leerstehenden Baumarkt in Burgdamm. Die Ermittlung zu weiteren Tätern laufen.

Anwohner meldeten gegen 19:30 Uhr auf dem Gelände eines ehemaligen Baumarktes in der Stader Landstraße mehrere dunkel gekleidete Personen, die Gegenstände aus dem Inneren des Gebäudes in einen dunklen Pkw luden. Alarmierte Einsatzkräfte umstellten das Gebäude und trafen im Inneren zwei Personen an, einen 20- und einen 30-jährigen Mann. Bei einer Begehung des Geländes stellten die Kräfte mehrere Meter abgetrennter Kupferkabel fest, die vermutlich für einen weiteren Abtransport bereitgelegt worden waren. Im Gebäude wurde zudem mutmaßliches Tatwerkzeug, darunter ein Bolzenschneider, gefunden.

Bei der Durchsuchung der Verdächtigen wurden ein Messer, ein Pfefferspray, Handschuhe und mögliches weiteres Tatwerkzeug gefunden. Diese Gegenstände wurden sichergestellt. Die beiden Verdächtigen wurden vorläufig festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Gegen sie wurden Strafanzeigen wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls gefertigt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen, auch zu weiteren Tatverdächtigen, aufgenommen. Zeugen hatten einen dunklen SUV gesehen, der vor Eintreffen des Streifenteams in Richtung Ritterhude weggefahren war. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell