Hauptzollamt Nürnberg

HZA-N: Von Ost nach West und umgekehrt: Zoll stoppt Autoschmuggel

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Nürnberg (ots)

Gleich zweimal verhinderten Bedienstete der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Nürnberg Ende letzter Woche den Einfuhrschmuggel von Fahrzeugen.

Am Donnerstag hielten Zöllnerinnen auf der A 6 beim Autohof Alfeld einen Transporter aus der Ukraine an, auf dessen Anhänger ein Oberklassefahrzeug eines britischen Autoherstellers mit ukrainischem Kennzeichen geladen war. Der 36 - jährige Fahrer befand sich mit seiner Fracht auf dem Weg nach Großbritannien. Einen Nachweis für die Verzollung bei der Einfuhr in die EU konnte er nicht vorlegen. Aufgrund von Baujahr und Zustand des Fahrzeugs wurden daher Einfuhrabgaben in Höhe von knapp 16.000 Euro festgelegt. Da diese nicht bezahlt werden konnten, wurde das Fahrzeug sichergestellt. Gegen den Mann wurde außerdem ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung eingeleitet.

Andere Zöllner kontrollierten am Sonntag auf der A 3 an der Raststätte Steigerwald ein Fahrzeuggespann aus Autotransporter und Wohnwagen. Der ebenfalls 36 - jährige Fahrer hatte das aufgeladene Fahrzeug und den Wohnwagen in Großbritannien gekauft und war auf dem Weg nach Bulgarien. Auch er hatte die Verzollung der Fahrzeuge bei der Einfuhr in die EU in Frankreich unterlassen. Gegen den Mann wurde ebenfalls ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung eingeleitet. Nach Zahlung einer Sicherheit in Höhe von gut 700 Euro für Abgaben und zu erwartende Strafe durfte er die Fahrt gen Osten fortsetzen.

Original-Content von: Hauptzollamt Nürnberg, übermittelt durch news aktuell