Hauptzollamt Nürnberg

HZA-N: Nürnberger Zoll verhindert Schmuggel auch sonntags

Nürnberg (ots)

10.000 Stück Schmuggelzigaretten zogen Bedienstete der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Nürnberg am vergangenen Sonntag aus dem Verkehr.

Als diese auf der A 3 bei Tennenlohe ein Fahrzeug aus Osteuropa kontrollierten, zeigte der 41-jährige Fahrer auf die Frage nach steuerpflichtigen Waren 4.000 Zigaretten vor.

Nur wenig versteckt unter einer Decke im Kofferraum fanden die Beamten jedoch weitere 6.000 Zigaretten. Die Zigaretten seien alle für Kollegen bestimmt, gab der Mann an. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung wurde dennoch gegen ihn eingeleitet. Die Zigaretten wurden sichergestellt.

Bereits am 17.10. hatten die Zöllner auf dem Parkplatz Silberbach an der A 6 bei zwei Personen 185 Stück Tabletten und 42 Milliliter verschiedene Dopingmittel sichergestellt.

Gegen die beiden Männer im Alter von 27 und 31 Jahren wurden Strafverfahren wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Anti-Doping-Gesetz eingeleitet, das bei der Staatsanwaltschaft München I geführt wird.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Nürnberg
Pressesprecherin
Martina Stumpf
Telefon: 0911-9463-1118
E-Mail: presse.hza-nuernberg@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Nürnberg, übermittelt durch news aktuell

