Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0130--Kontrollen im Westen - Polizei schließt unerlaubten Friseurladen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Gröpelingen-Walle Zeit: 18.2.26, 16 bis 21.20 Uhr

Polizei, Zoll, Gewerbeaufsicht und Ordnungsdienst sowie Bau- und Finanzamt führten am Mittwoch erneut behördenübergreifende Gewerbekontrollen im Bremer Westen durch. Dabei wurden Kioske, Shops, Cafés sowie Bars überprüft und diverse Mängel festgestellt. In einem Shop schloss die Polizei einen illegal betriebenen Friseurladen.

In Walle, Gröpelingen und Oslebshausen kontrollierten die Kräfte ab 16 Uhr bis in den Abend hinein insgesamt 12 Gewerbeobjekte. Dabei wurden mehrere Ordnungswidrigkeiten wie Steuer- und Finanzverstöße, Hygienemängel, Verstöße gegen Glücksspielauflagen sowie baurechtliche Delikte und mangelhafte Feuerlöscher festgestellt und geahndet. In den Kellerräumen eines Shops in der Waller Heerstraße wurde ein offensichtlich nicht angemeldetes Friseurgeschäft entdeckt. Weiterhin lagen diverse Verstöße im Bereich der Verkaufsfläche des Shops vor, woraufhin der Verkaufsbetrieb mit sofortiger Wirkung untersagt wurde. Der Friseurbetrieb wurde, nicht zuletzt aus hygienischen Gründen, ebenfalls verboten.

Zudem wurden zeitgleich Kontroll- und Präsenzmaßnahmen zur Bekämpfung der öffentlich wahrnehmbaren Kriminalität durchgeführt. Die Einsatzkräfte stellten unter anderem Cannabis, Messer, Pfefferspray und einen Teleskopschlagstock sicher. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt.

Polizei Bremen ist hier verstärkt im Einsatz und wird diese behördenübergreifenden Maßnahmen auch weiterhin gezielt fortsetzen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell