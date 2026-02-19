PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0130--Kontrollen im Westen - Polizei schließt unerlaubten Friseurladen--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Gröpelingen-Walle
Zeit: 	18.2.26, 16 bis 21.20 Uhr

Polizei, Zoll, Gewerbeaufsicht und Ordnungsdienst sowie Bau- und Finanzamt führten am Mittwoch erneut behördenübergreifende Gewerbekontrollen im Bremer Westen durch. Dabei wurden Kioske, Shops, Cafés sowie Bars überprüft und diverse Mängel festgestellt. In einem Shop schloss die Polizei einen illegal betriebenen Friseurladen.

In Walle, Gröpelingen und Oslebshausen kontrollierten die Kräfte ab 16 Uhr bis in den Abend hinein insgesamt 12 Gewerbeobjekte. Dabei wurden mehrere Ordnungswidrigkeiten wie Steuer- und Finanzverstöße, Hygienemängel, Verstöße gegen Glücksspielauflagen sowie baurechtliche Delikte und mangelhafte Feuerlöscher festgestellt und geahndet. In den Kellerräumen eines Shops in der Waller Heerstraße wurde ein offensichtlich nicht angemeldetes Friseurgeschäft entdeckt. Weiterhin lagen diverse Verstöße im Bereich der Verkaufsfläche des Shops vor, woraufhin der Verkaufsbetrieb mit sofortiger Wirkung untersagt wurde. Der Friseurbetrieb wurde, nicht zuletzt aus hygienischen Gründen, ebenfalls verboten.

Zudem wurden zeitgleich Kontroll- und Präsenzmaßnahmen zur Bekämpfung der öffentlich wahrnehmbaren Kriminalität durchgeführt. Die Einsatzkräfte stellten unter anderem Cannabis, Messer, Pfefferspray und einen Teleskopschlagstock sicher. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt.

Polizei Bremen ist hier verstärkt im Einsatz und wird diese behördenübergreifenden Maßnahmen auch weiterhin gezielt fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 11:23

    POL-HB: Nr.: 0129 --Tasereinsatz verhindert Schlimmeres--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Vegesack, OT Grohn, Kücksberg Zeit: 18.02.2026, 17:20 Uhr Mit Hilfe eines Tasers beendeten Spezialkräfte der Polizei Bremen eine Gefahrenlage in Bremen Vegesack. Ein 59 Jahre alter Mann hatte Einsatzkräfte mit einem Messer bedroht. Gegen 17:20 Uhr meldete die Familie des 59-Jährigen, dass sich dieser in einer psychischen Ausnahmesituation befinden und in der Wohnung in der Straße ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 07:49

    POL-HB: Nr.: 0128 --Fischstäbchen überführen Einbrecher--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Vegesack, OT Vegesack, Heinrich-Oebker-Straße Zeit: 19.02.26, 3.20 Uhr Ein 30 Jahre alter Mann drang in der Nacht zu Donnerstag in ein Pflegeheim in Bremen-Vegesack ein und entwendete unter anderem Laptops und Fischstäbchen. Seine anschließende Flucht währte nicht lange. Der Einbrecher schnappte sich in der Unterkunft in der Heinrich-Oebker-Straße zwei Laptops aus dem Büro, knackte eine ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 12:13

    POL-HB: Nr.: 0126 --Kupferdiebe gefasst--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen - Burglesum, OT Burgdamm, Stader Landstraße Zeit: 16.02.26, 19.30 Uhr Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten am Montagabend zwei mutmaßliche Kupferdiebe in einem leerstehenden Baumarkt in Burgdamm. Die Ermittlung zu weiteren Tätern laufen. Anwohner meldeten gegen 19:30 Uhr auf dem Gelände eines ehemaligen Baumarktes in der Stader Landstraße mehrere dunkel gekleidete Personen, die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren