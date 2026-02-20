POL-HB: Nr.: 0131--Verkehrsunfall in der Altstadt

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Martinistraße Zeit: 19.2.26, 21 Uhr

In der Bremer Altstadt missachtete am Donnerstagabend der Fahrer eines Fahrdienstes offenbar ein Stoppschild und stieß mit einem vorfahrtsberechtigten Kleinwagen zusammen, der sich dabei überschlug. Sechs Personen erlitten leichte Verletzungen.

Der 40-Jährige fuhr mit seinem Toyota die Martinistraße von der Balgebrückstraße kommend, in Fahrtrichtung Am Brill. Er beförderte fünf Fahrgäste, darunter ein achtmonatiges Kleinkind. Zeitgleich befuhr ein 52-Jähriger in einem Fiat die Martinistraße aus Richtung Tiefer kommend in die gleiche Fahrtrichtung. An der Zusammenführung der Fahrbahnen missachtete der Toyota-Fahrer das Stoppschild und fuhr in den Fließverkehr ein. Dabei kam zum seitlichen Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Fiat Panda. Der Kleinwagen geriet ins Schleudern, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Alle beteiligten Personen erlitten leichte Verletzungen und wurden ambulant in Krankenhäusern behandelt. Am Fiat entstand Totalschaden.

Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Martinistraße in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen. Das Fahrzeug des Unfallverursachers wurde sichergestellt. Das Verkehrsunfallkommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

