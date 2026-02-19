Bundespolizeiinspektion Stralsund
BPOL-HST: Nach dem Ausrutschen verhaftet
Ribnitz Damgarten (ots)
Gestern Nachmittag (18.02.26) werden Bundespolizisten während ihrer Streifenfahrt in der Ortslage Ribnitz-Damgarten auf einen Mann aufmerksam, der auf dem vereisten Bürgersteig in der Richtenberger Straße in Ribnitz-Damgarten ausrutschte.
Nachdem er sich aufhelfen ließ, stellten die Polizisten im Rahmen der Befragung fest, dass der Mann einen verwirrten Eindruck machte. Hintergrund war, dass gegen den 35-jährigen Deutschen ein Haftbefehl vorlag.
Seit seiner Verurteilung 2024 durch das Amtsgericht Stuttgart war der Mann aus Baden-Württemberg unbekannten Aufenthalts und hat sich nicht mehr dem Gericht gestellt. Anfang Februar 2026 erließ die Staatsanwaltschaft Stuttgart gegen den Mann einen Vollstreckungshaftbefehl.
Vor Ort wurde dieser vollstreckt und anschließend ging es für ihn direkt in eine Justizvollzugsanstalt.
