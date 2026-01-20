Bundespolizeiinspektion Stralsund
BPOL-HST: Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion und der Polizeiinspektion Stralsund zur Festnahme eines Tatverdächtigen auf frischer Tat
Stralsund (ots)
Am gestrigen Montagabend (19. Januar 2026) wurde eine Streife der Bundespolizei gegen 22:20 Uhr auf dem Gelände des Stralsunder Hauptbahnhofes durch ein klirrendes Geräusch auf eine Straftat aufmerksam. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine männliche Person fest, die augenscheinlich gerade versuchte, in ein Geschäft einzubrechen und dabei eine Scheibe beschädigt hatte.
Der Tatverdächtige wurde noch am Tatort auf frischer Tat gestellt. Da der Mann keine Ausweisdokumente mit sich führte, wurde seine Identität mittels elektronischen Fingerabdruck festgestellt. Es handelt sich um einen 32-jährigen ungarischen Staatsangehörigen.
Im weiteren Verlauf wurde der Tatverdächtige an Kräfte des Polizeihauptrevieres und des Kriminaldauerdienst übergeben. Dieser sicherte Spuren am Tatort sowie an der Person und übernahm die weitere Sachbearbeitung. Der Tatort wurde anschließend abgesichert.
Der Mann muss sich nun wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls verantworten. Aufgrund einer Vielzahl von Straftaten im gesamten Bundesgebiet wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Stralsund die vorläufige Festnahme angeordnet.
Die bei dem Einbruchsversuch erlittenen Schnittverletzungen des Tatverdächtigen wurden medizinisch versorgt. Der Mann befindet sich derzeit im polizeilichen Gewahrsam. Über eine Haftprüfung wird durch die zuständigen Stellen entschieden.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Stralsund
Pressesprecherin
Uta Bluhm
Telefon: 03831 28432 - 106
Fax: 030 204561 2222
E-Mail: presse.stralsund@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
X: @bpol_kueste
Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre
Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-
und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.
Dazu sind ihr als operative Dienststellen die
Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und
Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung
Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit
unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in
Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige
Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente
"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee
(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.
Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.
2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,
Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.
Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie
umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.
Dazu gehören insbesondere:
-
der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,
- die bahnpolizeilichen Aufgaben
- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und
umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.
Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur
Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter
www.bundespolizei.de.
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell