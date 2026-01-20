Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion und der Polizeiinspektion Stralsund zur Festnahme eines Tatverdächtigen auf frischer Tat

Stralsund (ots)

Am gestrigen Montagabend (19. Januar 2026) wurde eine Streife der Bundespolizei gegen 22:20 Uhr auf dem Gelände des Stralsunder Hauptbahnhofes durch ein klirrendes Geräusch auf eine Straftat aufmerksam. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine männliche Person fest, die augenscheinlich gerade versuchte, in ein Geschäft einzubrechen und dabei eine Scheibe beschädigt hatte.

Der Tatverdächtige wurde noch am Tatort auf frischer Tat gestellt. Da der Mann keine Ausweisdokumente mit sich führte, wurde seine Identität mittels elektronischen Fingerabdruck festgestellt. Es handelt sich um einen 32-jährigen ungarischen Staatsangehörigen.

Im weiteren Verlauf wurde der Tatverdächtige an Kräfte des Polizeihauptrevieres und des Kriminaldauerdienst übergeben. Dieser sicherte Spuren am Tatort sowie an der Person und übernahm die weitere Sachbearbeitung. Der Tatort wurde anschließend abgesichert.

Der Mann muss sich nun wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls verantworten. Aufgrund einer Vielzahl von Straftaten im gesamten Bundesgebiet wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Stralsund die vorläufige Festnahme angeordnet.

Die bei dem Einbruchsversuch erlittenen Schnittverletzungen des Tatverdächtigen wurden medizinisch versorgt. Der Mann befindet sich derzeit im polizeilichen Gewahrsam. Über eine Haftprüfung wird durch die zuständigen Stellen entschieden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell