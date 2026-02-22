PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0135 --Polizeieinsatz nach Auseinandersetzung im Viertel--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Wielandstraße
Zeit: 	21.02.26, 14 Uhr

Mehrere Notrufe führten am frühen Samstagnachmittag zu einem Polizeieinsatz im Viertel. Zeugen meldeten eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern auf dem Ziegenmarkt, bei der eine Person ein Messer mitgeführt haben soll.

Schnell eintreffende Einsatzkräfte trafen im Bereich Wielandstraße/Friesenstraße auf einen 26 Jahre alten Mann. Er führte ein Messer im Hosenbund mit sich. Nach deutlicher Ansprache legte der Mann das Messer ab und wurde anschließend zu Boden gebracht und gesichert.

Im weiteren Verlauf begutachtete ein hinzugezogener Krisendienst den 26-Jährigen. Dabei wurde eine akute psychische Erkrankung festgestellt. Der Mann wurde daraufhin in ein Klinikum gebracht.

Vor Ort führten die Einsatzkräfte umfangreiche Zeugenbefragungen durch. Mindestens ein weiterer Beteiligter der Auseinandersetzung konnte ermittelt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand schwerer verletzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

