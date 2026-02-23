PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HB: Nr.: 0137--Zeugenaufruf nach Autobrand in Kattenturm--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Obervieland, OT Kattenturm, Am Mohrenshof
Zeit: 	23.2.26, 1.10 Uhr

In der Nacht zu Montag wurde in Kattenturm ein brennender Mercedes gemeldet. Durch das Feuer wurde ein weiteres Auto beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts der Brandstiftung und sucht Zeugen.

Gegen 1.10 Uhr wurde der Polizei das brennende Auto unter einer Straßenbahnbrücke an der Straße Am Mohrenshof gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Mercedes voll in Flammen. Direkt daneben parkte ein weiterer Mercedes, der durch die Hitzeentwicklung ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt.

Die Polizei fragt: "Wer hat vergangene Nacht rund um den Brandort verdächtige Beobachtungen gemacht?" Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 jederzeit entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

