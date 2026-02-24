POL-HB: Nr.: 0139--85 illegale Spielautomaten vernichtet

Polizei Bremen

Die Polizei Bremen hat im Februar insgesamt 85 illegale Geldspielgeräte und unerlaubte Sportwettterminals im Gesamtwert von rund 300.000 Euro vernichtet.

Die Spielautomaten stammten aus Durchsuchungen und Razzien im Bremer Stadtgebiet aus den Jahren 2018 bis 2021. Da die rund 25 Verfahren inzwischen rechtskräftig abgeschlossen sind, wurden die Geräte mit Hilfe des THW als Tatmittel zerstört. Der Wert der Geräte lag bei ca. 300.000 Euro. Die Gelder aus den Automaten, in Summe etwa 150.000 Euro, wurden staatlich eingezogen. Es wurden Vermögensarreste von bis zu 440.000 Euro je Ermittlungsverfahren vollstreckt, insgesamt liegt die Vermögensabschöpfung im Millionenbereich. Knapp 200 weitere Spielgeräte warten noch auf ihre Vernichtung und es kommen wöchentlich neue dazu.

Die Spielautomaten waren allesamt nicht zugelassen und erfüllten somit nicht die gesetzlich geforderten Richtlinien in Sachen Spielerschutz. Diese so genannten "heißen Geräte" feuern das Suchtpotenzial bei den Spielern an, man kann ununterbrochen ohne Pausen und teils mit völlig überhöhten Einsätzen spielen. Dazu wurden Steuern nicht abgeführt.

Glücksspiel ist nur an zugelassenen Geldspielgeräten ist nur in offiziellen Kasinos oder Spielhallen und Gaststätten erlaubt. Ansonsten macht man sich wegen der Beteiligung an einem unerlaubten Glücksspiel strafbar.

Ebenso verhält es sich mit Sportwetten. Sportwetten darf man nur bei Anbietern mit einer gültigen Konzession für die Bundesrepublik Deutschland abschließen. Die zugelassenen Anbieter mit Konzession sind auf der "Whitelist" der Gemeinsamen Glücksspielbehörden der Länder (GGL) verzeichnet. Die Whitelist ist im Internet einsehbar. Wer Sportwetten bei konzessionslosen Anbietern abschließt macht sich ebenso strafbar.

Aber auch den Betreibern drohen erhebliche Konsequenzen. Neben Geldstrafen und der Einziehung sowie Vernichtung der Automaten wird die Abschöpfung der illegal erlangten Vermögenswerte durch die Gerichte konsequent vollstreckt.

Die polizeilichen Kontrollen mit der Glücksspielaufsicht sind immer sehr erfolgreich. Die Polizei Bremen wird ihre behördenübergreifenden und unangekündigten Kontrollen konsequent fortsetzen, um gegen Verstöße weiterhin entschlossen vorzugehen.

