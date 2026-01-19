PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss_ Test ergibt über 0,7 Promille

Gevelsberg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss kam es am 16.01.2026, gegen 9:35 Uhr, auf der Hagener Straße in Gevelsberg. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte einen 19-jährige aus Sprockhövel mit ihrem VW auf der Hagener Straße zu wenden. Dabei achtete sie jedoch nicht auf den rückwärtigen Verkehr, so dass es zur Kollision mit einem 25-jährigen aus Ennepetal kam, der mit seinem VW ebenfalls auf der Hagener Straße unterwegs war. Im Rahmen der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass die Sprockhövelerin möglicherweise unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Test ergab einen Wert von über 0,7 Promille. Es folgte eine Blutprobe und eine Strafanzeige wurde gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 11:19

    POL-EN: Hattingen: E-Bikefahrer ohne Licht unterwegs_ Alkoholtest ergibt Wert über 1,6 Promille

    Hattingen (ots) - Nicht nur ohne Licht sondern auch erheblich alkoholisiert war ein Radfahrer am 17.01.2026, gegen 01:00 Uhr, auf der Hüttenstraße unterwegs. Dies fiel den Beamten auf, so dass der Hattinger mit seinem E-Bike kontrolliert wurde. Im Rahmen der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der 44-jährige möglicherweise unter Alkoholeinfluss stand. Ein ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 11:10

    POL-EN: Hattingen: Einbruch in Wohnung_ Geldbörse mit Dokumenten gestohlen.

    Hattingen (ots) - Zu einem Einbruch in eine Wohnung im Mehrfamilienhaus in der Straße Über der Horst kam es am 17.1.2026 in der Zeit zwischen 17:45 Uhr und 20:10 Uhr. Die Täter gelangten gewaltsam in die Wohnung und suchten in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten gestohlen. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren