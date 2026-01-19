Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss_ Test ergibt über 0,7 Promille

Gevelsberg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss kam es am 16.01.2026, gegen 9:35 Uhr, auf der Hagener Straße in Gevelsberg. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte einen 19-jährige aus Sprockhövel mit ihrem VW auf der Hagener Straße zu wenden. Dabei achtete sie jedoch nicht auf den rückwärtigen Verkehr, so dass es zur Kollision mit einem 25-jährigen aus Ennepetal kam, der mit seinem VW ebenfalls auf der Hagener Straße unterwegs war. Im Rahmen der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass die Sprockhövelerin möglicherweise unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Test ergab einen Wert von über 0,7 Promille. Es folgte eine Blutprobe und eine Strafanzeige wurde gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell