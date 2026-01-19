PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Einbruch in Wohnung_ Geldbörse mit Dokumenten gestohlen.

Hattingen (ots)

Zu einem Einbruch in eine Wohnung im Mehrfamilienhaus in der Straße Über der Horst kam es am 17.1.2026 in der Zeit zwischen 17:45 Uhr und 20:10 Uhr. Die Täter gelangten gewaltsam in die Wohnung und suchten in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten gestohlen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02324 91662200 melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 10:32

    POL-EN: Gevelsberg: Täter brechen in Wohnhaus ein_ Bargeld und Goldkette gestohlen

    Gevelsberg (ots) - In ein Wohnhaus in der Straße Ochsenkamp brachen Täter am 16.01.2026 in der Zeit zwischen 18:45 Uhr und 22:20 Uhr ein. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter die Terrassentür auf und gelangten so in das Haus. Dort suchten sie nach Wertgegenständen. Es wurde ein Bargeldbetrag im mittleren dreistelligen Wert und eine Goldkette gestohlen. Die ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 10:24

    POL-EN: Schwelm: Einbruch in Wohnung_ Täter hebeln Fenster auf

    Schwelm (ots) - Zu einem Einbruch in eine Wohnung im Mehrfamilienhaus im Ulmenweg kam es zwischen dem 17.01.2026, 16:00 Uhr und dem 18.01.2026, 10:00 Uhr. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Räume der Wohnung. Dort wurden Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen durchwühlt. Was genau gestohlen wurde, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Die Kriminalpolizei hat die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren