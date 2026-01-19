Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Hattingen: Einbruch in Wohnung_ Geldbörse mit Dokumenten gestohlen.
Hattingen (ots)
Zu einem Einbruch in eine Wohnung im Mehrfamilienhaus in der Straße Über der Horst kam es am 17.1.2026 in der Zeit zwischen 17:45 Uhr und 20:10 Uhr. Die Täter gelangten gewaltsam in die Wohnung und suchten in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten gestohlen.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02324 91662200 melden.
