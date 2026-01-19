PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Messanlage wurde angezündet und mit Lack besprüht_ Zeuge meldet zwei flüchtend Personen

Ennepetal (ots)

Am 18.01.2026, gegen 03:30 Uhr, erhielten Kräfte der Polizei die Information, dass auf der Breckerfelder Straße eine Geschwindigkeitsmessanlage brennen würde. Am Einsatzort wurde die mobile Messanlage in Brand gesetzt und dadurch beschädigt. Zudem war sie mit Lackfarbe besprüht. Ob durch den Brand die Daten der Messung verloren gingen, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Auf dem Weg zum Einsatzort stellten die Kräfte der Polizei zudem einen brennenden Papiercontainer fest. Ein Zusammenhang ist nicht auszuschließen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte zwei augenscheinlich männliche Täter von der Messanlage flüchten sehen. Einer trug eine beige Winterjacke. Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100 melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

