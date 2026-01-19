Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Ennepetal: Messanlage wurde angezündet und mit Lack besprüht_ Zeuge meldet zwei flüchtend Personen
Ennepetal (ots)
Am 18.01.2026, gegen 03:30 Uhr, erhielten Kräfte der Polizei die Information, dass auf der Breckerfelder Straße eine Geschwindigkeitsmessanlage brennen würde. Am Einsatzort wurde die mobile Messanlage in Brand gesetzt und dadurch beschädigt. Zudem war sie mit Lackfarbe besprüht. Ob durch den Brand die Daten der Messung verloren gingen, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Auf dem Weg zum Einsatzort stellten die Kräfte der Polizei zudem einen brennenden Papiercontainer fest. Ein Zusammenhang ist nicht auszuschließen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte zwei augenscheinlich männliche Täter von der Messanlage flüchten sehen. Einer trug eine beige Winterjacke. Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100 melden.
