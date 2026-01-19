Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Schwelm: Einbruch in Wohnung_ Täter hebeln Fenster auf
Schwelm (ots)
Zu einem Einbruch in eine Wohnung im Mehrfamilienhaus im Ulmenweg kam es zwischen dem 17.01.2026, 16:00 Uhr und dem 18.01.2026, 10:00 Uhr. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Räume der Wohnung. Dort wurden Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen durchwühlt. Was genau gestohlen wurde, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100 melden.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell