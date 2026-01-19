Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Einbruch in Wohnung_ Täter hebeln Fenster auf

Schwelm (ots)

Zu einem Einbruch in eine Wohnung im Mehrfamilienhaus im Ulmenweg kam es zwischen dem 17.01.2026, 16:00 Uhr und dem 18.01.2026, 10:00 Uhr. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Räume der Wohnung. Dort wurden Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen durchwühlt. Was genau gestohlen wurde, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell