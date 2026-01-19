PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Einbruch in Wohnung_ Täter hebeln Fenster auf

Schwelm (ots)

Zu einem Einbruch in eine Wohnung im Mehrfamilienhaus im Ulmenweg kam es zwischen dem 17.01.2026, 16:00 Uhr und dem 18.01.2026, 10:00 Uhr. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Räume der Wohnung. Dort wurden Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen durchwühlt. Was genau gestohlen wurde, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100 melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 10:16

    POL-EN: Wetter: Weißer 5er BMW prallt gegen Baum_ Zeuginnen und Zeugen gesucht

    Wetter (ots) - Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am 18.1.2026, gegen 22:45 Uhr, im Kreisverkehr Vogelsanger Straße/An der Kohlenbahn. Die eingesetzten Kräfte der Polizei und Rettungskräfte erhielten den Auftrag zur Unfallörtlichkeit zu fahren, nachdem das automatisierte Alarmsystem eines weißen BMW ausgelöst hatte. Vor Ort stellten die Beamten dann einen ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 07:29

    POL-EN: Hattingen - eine leichtverletzte Person bei Auffahrunfall

    Hattingen (ots) - Am Freitag, den 16.01.2026, gegen 12.00 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Bochumer die Straße An der Kemnade in seinem Pkw Ford. Im Kreuzungsbereich An der Kemnade/Wittener Straße musste dieser an einer Lichtzeichenanlage halten. Währenddessen fuhr eine 61-jährige Bochumerin mit ihrem Pkw Renault dem 34 Jährigen aus noch ungeklärter Ursache auf. ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 22:35

    POL-EN: Vermisste Person angetroffen

    Schwelm (ots) - Der seit Mittwoch vermisste 42-jährige Ennepetaler konnte im Rahmen der Fahndung durch die Polizei am Freitagabend im Nahbereich des Schwelmer Krankenhauses aufgefunden werden. Die Person ist wohlauf und konnte an die Wohnanschrift zurückgeführt werden. Die Polizei dankt für Ihre Mithilfe. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren