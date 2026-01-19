Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Gevelsberg: Täter brechen in Wohnhaus ein_ Bargeld und Goldkette gestohlen
Gevelsberg (ots)
In ein Wohnhaus in der Straße Ochsenkamp brachen Täter am 16.01.2026 in der Zeit zwischen 18:45 Uhr und 22:20 Uhr ein. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter die Terrassentür auf und gelangten so in das Haus. Dort suchten sie nach Wertgegenständen. Es wurde ein Bargeldbetrag im mittleren dreistelligen Wert und eine Goldkette gestohlen.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100 melden.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell