Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Täter brechen in Wohnhaus ein_ Bargeld und Goldkette gestohlen

Gevelsberg (ots)

In ein Wohnhaus in der Straße Ochsenkamp brachen Täter am 16.01.2026 in der Zeit zwischen 18:45 Uhr und 22:20 Uhr ein. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter die Terrassentür auf und gelangten so in das Haus. Dort suchten sie nach Wertgegenständen. Es wurde ein Bargeldbetrag im mittleren dreistelligen Wert und eine Goldkette gestohlen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100 melden.

