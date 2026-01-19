Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Ennepetal: Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl und widerrechtlicher Geldabhebungen
Ennepetal (ots)
Am Am 02.10.2025 wurde einer 63-jährigen Frau aus Ennepetal das Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen. Im Anschluss kam es zu zwei widerrechtlichen Abhebungen mit der in der Geldbörse befindlichen EC-Karte in einer Sparkassen-Filiale am Geldautomaten durch eine bislang unbekannte weibliche Person. Fotos der Tatverdächtigen gibt es im Fahndungsportal NRW: https://polizei.nrw/fahndung/192083
Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung der Tatverdächtigen führen? Der- oder diejenige meldet sich bitte bei der Polizei unter der 02333 9166-0.
