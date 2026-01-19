PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl und widerrechtlicher Geldabhebungen

Ennepetal (ots)

Am Am 02.10.2025 wurde einer 63-jährigen Frau aus Ennepetal das Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen. Im Anschluss kam es zu zwei widerrechtlichen Abhebungen mit der in der Geldbörse befindlichen EC-Karte in einer Sparkassen-Filiale am Geldautomaten durch eine bislang unbekannte weibliche Person. Fotos der Tatverdächtigen gibt es im Fahndungsportal NRW: https://polizei.nrw/fahndung/192083

Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung der Tatverdächtigen führen? Der- oder diejenige meldet sich bitte bei der Polizei unter der 02333 9166-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 11:10

    POL-EN: Hattingen: Einbruch in Wohnung_ Geldbörse mit Dokumenten gestohlen.

    Hattingen (ots) - Zu einem Einbruch in eine Wohnung im Mehrfamilienhaus in der Straße Über der Horst kam es am 17.1.2026 in der Zeit zwischen 17:45 Uhr und 20:10 Uhr. Die Täter gelangten gewaltsam in die Wohnung und suchten in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten gestohlen. Die ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 10:32

    POL-EN: Gevelsberg: Täter brechen in Wohnhaus ein_ Bargeld und Goldkette gestohlen

    Gevelsberg (ots) - In ein Wohnhaus in der Straße Ochsenkamp brachen Täter am 16.01.2026 in der Zeit zwischen 18:45 Uhr und 22:20 Uhr ein. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter die Terrassentür auf und gelangten so in das Haus. Dort suchten sie nach Wertgegenständen. Es wurde ein Bargeldbetrag im mittleren dreistelligen Wert und eine Goldkette gestohlen. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren