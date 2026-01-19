PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: E-Bikefahrer ohne Licht unterwegs_ Alkoholtest ergibt Wert über 1,6 Promille

Hattingen (ots)

Nicht nur ohne Licht sondern auch erheblich alkoholisiert war ein Radfahrer am 17.01.2026, gegen 01:00 Uhr, auf der Hüttenstraße unterwegs. Dies fiel den Beamten auf, so dass der Hattinger mit seinem E-Bike kontrolliert wurde. Im Rahmen der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der 44-jährige möglicherweise unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Es folgte eine Blutprobe und eine Strafanzeige wurde gefertigt.

