Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0142 --Kind verletzt - Mutter festgenommen--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Burglesum
Zeit: 	25.02.26, 16.40 Uhr

Am Mittwochnachmittag kam es in Bremen-Burglesum zu einem größeren Polizeieinsatz. Eine 38 Jahre alte Frau steht im dringenden Tatverdacht, ihre neunjährige Tochter in der gemeinsamen Wohnung mit einem Messer bedroht und verletzt zu haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen flüchtete das Mädchen daraufhin auf den Balkon und ließ sich aus dem ersten Obergeschoss runterfallen. Ein 62-jähriger Nachbar bemerkte die Situation und konnte das Kind auffangen. Das Mädchen erlitt leichte Verletzungen, wurde medizinisch ambulant versorgt und dem Vater übergeben.

Einsatzkräfte nahmen die Mutter in der Wohnung widerstandslos fest. Aufgrund des Verdachts einer akuten psychischen Erkrankung erfolgte eine sofortige zwangsweise Unterbringung in einem Krankenhaus. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen dauern an.

