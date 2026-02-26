POL-HB: Nr.: 0143--Kind bei Unfall mit Straßenbahn schwer verletzt

Polizei Bremen

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Osterholz, OT Tenever, Sankt-Gotthard-Straße Zeit: 25.2.26, 14.10 Uhr

Ein acht Jahre altes Mädchen wurde am Mittwochnachmittag in Tenever bei einem Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn schwer verletzt. Sie kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus.

Nach ersten Erkenntnissen überquerte die Achtjährige bei Rotlicht die Sankt-Gotthard-Straße an einer Fußgängerfurt an der Haltestelle Engadiner Straße. Dabei kam es trotz sofortiger Notbremsung zum Zusammenstoß mit einer herannahenden Straßenbahn, die stadtauswärts in den Haltestellenbereich einfuhr. Das Mädchen erlitt schwere Verletzungen am Kopf bei dem Unfall. Sie musste nach einer Erstversorgung zur intensivmedizinischen Behandlung in eine Kinderklinik gebracht werden. Die 61 Jahre alte Straßenbahnfahrerin stand so unter dem Eindruck des Geschehens, dass sie ebenfalls von Rettungskräften behandelt werden musste.

Der Sankt-Gotthard-Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Zeugen melden sich jederzeit bei der Verkehrsbereitschaft der Polizei Bremen unter der Rufnummer 0421 362-14850.

