POL-HB: Nr.: 0149 --Heimpartie Werder gegen Heidenheim

Ort: Bremen-Weserstadion Zeit: 28.02.2026, 15:30 Uhr

Am Samstag findet um 15.30 Uhr im Weserstadion das Bundesligaspiel zwischen dem SV Werder Bremen und dem 1. FC Heidenheim statt. Es wird von einer ausverkauften Veranstaltung ausgegangen.

Aufgrund des Streiks im Öffentlichen Nahverkehr geht die Polizei Bremen von einem erhöhten Fußgängeraufkommen zwischen Hauptbahnhof und Stadion aus. Deshalb sollten Gäste deutlich mehr Zeit einplanen und möglichst frühzeitig anreisen. Bitte folgen Sie vor Ort den Hinweisen der Einsatzkräfte. Der Park- an-Ride Service am Hemelinger Hafendamm findet uneingeschränkt statt. Fans, die mit dem Auto ankommen, werden gebeten, dieses Angebot -sofern möglich- zu nutzen. Die Polizei wird die Lage eng begleiten und für einen sicheren Zu- und Abstrom der Fans sorgen.

Wie bei Heimspielen üblich, wird das allgemein bekannte Verkehrskonzept angewandt: Der Osterdeich wird für den Individualverkehr zwischen Sielwall und Stader Straße circa zweieinhalb Stunden vor und etwa eine Stunde nach Spielende gesperrt. Am Stadion und in unmittelbarer Nähe stehen keine Parkplätze zur Verfügung. Im Bereich des Osterdeichs und der Östlichen Vorstadt ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Kurzfristige Straßensperrungen durch die Polizei sind aufgrund von Einsatzmaßnahmen im Stadionumfeld und im gesamten Innenstadtbereich jederzeit möglich.

Im Umfeld von Fußballspielen kommt es regelmäßig zu einer Häufung von Kfz-Aufbrüchen. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen.

