Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0149 --Heimpartie Werder gegen Heidenheim--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Weserstadion
Zeit: 	28.02.2026, 15:30 Uhr

Am Samstag findet um 15.30 Uhr im Weserstadion das Bundesligaspiel zwischen dem SV Werder Bremen und dem 1. FC Heidenheim statt. Es wird von einer ausverkauften Veranstaltung ausgegangen.

Aufgrund des Streiks im Öffentlichen Nahverkehr geht die Polizei Bremen von einem erhöhten Fußgängeraufkommen zwischen Hauptbahnhof und Stadion aus. Deshalb sollten Gäste deutlich mehr Zeit einplanen und möglichst frühzeitig anreisen. Bitte folgen Sie vor Ort den Hinweisen der Einsatzkräfte. Der Park- an-Ride Service am Hemelinger Hafendamm findet uneingeschränkt statt. Fans, die mit dem Auto ankommen, werden gebeten, dieses Angebot -sofern möglich- zu nutzen. Die Polizei wird die Lage eng begleiten und für einen sicheren Zu- und Abstrom der Fans sorgen.

Wie bei Heimspielen üblich, wird das allgemein bekannte Verkehrskonzept angewandt: Der Osterdeich wird für den Individualverkehr zwischen Sielwall und Stader Straße circa zweieinhalb Stunden vor und etwa eine Stunde nach Spielende gesperrt. Am Stadion und in unmittelbarer Nähe stehen keine Parkplätze zur Verfügung. Im Bereich des Osterdeichs und der Östlichen Vorstadt ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Kurzfristige Straßensperrungen durch die Polizei sind aufgrund von Einsatzmaßnahmen im Stadionumfeld und im gesamten Innenstadtbereich jederzeit möglich.

Im Umfeld von Fußballspielen kommt es regelmäßig zu einer Häufung von Kfz-Aufbrüchen. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen.

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

  27.02.2026 – 13:58

    POL-HB: Nr.: 0147 --Auseinandersetzung mit Messer--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofsplatz Zeit: 26.02.2026, 18:35 Uhr Am Donnerstagabend kam es am Hauptbahnhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Dabei wurde ein 26-Jähriger mit einem Messer schwer verletzt. Einsatzkräfte nahmen einen 23 Jahre alten Mann fest. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Gegen 18:35 Uhr ...

    mehr
  27.02.2026 – 12:45

    POL-HB: Nr.: 0148--Luftverkehr wegen Drohnensichtung gestört--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Huchting, OT Mittelshuchting, Carl-Hurtzig-Straße Zeit: 26.2.26, 18.45 Uhr Am Donnerstagabend beeinträchtigte ein Drohnenflug in unmittelbarer Nähe des Bremer Flughafens kurz den Flugverkehr. Eine Maschine wurde umgeleitet, es gab Verspätungen. Ein Zeuge hatte der Polizei in der Einflugschneise des Flughafens eine Drohnensichtung am Abend gemeldet. In Abstimmung mit der Bundespolizei und ...

    mehr
  27.02.2026 – 08:28

    POL-HB: Nr.: 0146 --Drogen- und Alkoholfahrten--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Walle, Mitte, OT Westend, Altstadt Zeit: 15.45 Uhr, 22.15 Uhr Am Donnerstag beschäftigten zwei Verkehrssachverhalte in Walle und in der Innenstadt die Polizei Bremen, bei denen die Beteiligten unter dem Einfluss von Drogen beziehungsweise Alkohol standen. Am Nachmittag sollte ein 19-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades in der Waller Heerstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen ...

    mehr
