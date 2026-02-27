PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HB: Nr.: 0147 --Auseinandersetzung mit Messer--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofsplatz
Zeit: 	26.02.2026, 18:35 Uhr

Am Donnerstagabend kam es am Hauptbahnhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Dabei wurde ein 26-Jähriger mit einem Messer schwer verletzt. Einsatzkräfte nahmen einen 23 Jahre alten Mann fest. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

Gegen 18:35 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Polizei Bremen ein und es wurde ein lauter Streit am Bahnhofsplatz zwischen zwei Männern gemeldet. In dessen Verlauf sollten ein Messer und eine Eisenstange eingesetzt worden sein. Außerdem hatte einer der Beteiligten eine Schusswaffe gezogen. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte den stark am Arm blutenden 26-Jährigen vor und leisteten umgehend Erste Hilfe. Dabei mussten sie dem Mann aufgrund der Blutung ein so genanntes Tourniquet anlegen. Anschließend wurde er von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Zwischenzeitlich bestand aufgrund des Blutverlustes Lebensgefahr.

Eine sofortige Fahndung verlief positiv: Polizisten stellten einige Straßen weiter einen 23 Jahre alten Mann. Eine Schreckschusswaffe und ein Messer fanden die Einsatzkräfte ebenfalls in der Nähe. Er wurde zuvor über die Videoleitstelle identifiziert.

Nach ersten Erkenntnissen scheint die Ursache für die Auseinandersetzung eine Meinungsverschiedenheit im persönlichen Umfeld der Beteiligten zu sein. Die Haftprüfung für den 23 Jahre alte Mann und die weiteren Ermittlungen dauern an

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

