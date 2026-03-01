PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0151 --Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte, OT Altstadt, Am Wall
Zeit: 	28.02.2026, 22:50 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stoppten in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Innenstadt einen betrunkenen Mann mit seinem Auto. Zuvor hatte er diverse gefährliche Situationen verursacht. Anschließend rastete er auf der Wache aus.

Gegen 22:50 Uhr meldeten diverse Anrufer über den Notruf einen Autofahrer, der Schlangenlinien fuhr und außerdem einen platten Vorderreifen haben sollte. Die alarmierten Einsatzkräfte stoppten den Ford im Herdentorsteinweg. Schon hier zeigte sich der 56 Jahre alte Mann uneinsichtig und aggressiv gegenüber den Polizisten, unter anderem trat er gegen sein eigenes Auto. Außerdem gab er an Alkohol getrunken zu haben, so dass die Polizisten ihn mit auf die Wache nahmen. Weitere Zeugen gaben an, dass er zuvor mit plattem Reifen verbotswidrig und sehr schnell durch die Straße Am Wall gefahren war und dort teilweise auf dem Fahrradweg fuhr, so dass ihm ein Radfahrer und ein Fußgänger ausweichen mussten.

Auf der Wache wurde er zunehmend aggressiver, beschimpfte die Polizisten massiv und weigerte sich, eine angeordnete Blutentnahme durchführen zu lassen. Somit musste hier Zwang eingesetzt werden. Sein Auto wurde abgeschleppt und sein Führerschein von den Polizisten beschlagnahmt. Jetzt erwarten ihn Strafanzeigen, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

