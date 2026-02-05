PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: LKW mit 34 Tonnen überladen auf der BAB 20 bei Wismar festgestellt

Wismar (ots)

Mitarbeiter des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Metelsdorf kontrollierten am Donnerstagnachmittag gegen 17:00 Uhr einen niederländischen LKW mit Anhänger in Höhe des Autobahnkreuzes Wismar. Hier ergab sich zunächst der Verdacht einer Geschwindigkeitsüberschreitung. Bei der weiteren Kontrolle des Fahrzeuggespanns sowie der Ladung (Metallschrott) erhärtete sich der zusätzliche Verdacht einer erheblichen Überladung. Auf dem Betriebsgelände einer Firma in Wismar erfolgte anschließend eine Kontrollwägung der Fahrzeugkombination. Dabei wurde ein Gesamtgewicht von 74,4 Tonnen gemessen. Das erlaubte Gesamtgewicht betrug jedoch 40 Tonnen. Daraus resultierte eine Überladung von 34,4 Tonnen was annähern 86 % sind. Durch den 31- jährigen niederländischen Fahrer mussten vor Ort 3.500 Euro zur Sicherung des Vermögensabschöpfungsverfahrens hinterlegt werden. Im Rahmen der Auswertung des Fahrtenschreibers konnte ebenfalls festgestellt werden, dass es in der Vergangenheit zu massiven Überschreitungen der zulässige Höchstgeschwindigkeit kam. Hier wurden in der Spitze 137 km/h erreicht. Das aus Anklam kommende Fahrzeuggespann darf erst dann seine Fahrt in Richtung der Niederlande fortsetzen, wenn das Gesamtgewicht auf 40 Tonnen reduziert wurde.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

