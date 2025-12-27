Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schwerer Brand eines Einfamilienhauses

Bad Dürkheim (ots)

Am Samstagabend den 27.12.2025 gegen 19:15 Uhr wurde über die Integrierte Leitstelle (ILS) Ludwigshafen ein Hausbrand in der Sonnenwendstraße in Bad Dürkheim gemeldet.

Vor Ort stellte die Polizei einen Brand im Erdgeschoss des Hauses fest. Die dort lebende Familie hatte das Gebäude bereits verlassen. Nach Angaben des Sohnes entzündete sich plötzlich der Weihnachtsbaum, an dem echte Kerzen brannten. Der Vater der Familie versuchte den Brand eigenständig zu löschen, zog sich dabei jedoch schwere Verbrennungen zu. Er wurde umgehend zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, die Schadenshöhe wird zum jetzigen Zeitpunkt auf ca. 250.000 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Das Haus ist durch den Brand so stark beschädigt, dass es nicht mehr bewohnbar ist. Die Familie kann vorübergehend bei Angehörigen unterkommen.

Wir danken den Einsatzkräften für ihr schnelles und professionelles Handeln.

Hinweis: Echte Kerzen an Weihnachtsbäumen können zu schweren Bränden führen. Elektrische Lichterketten sind eine sichere Alternative, um die Weihnachtszeit gefahrlos zu genießen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell