Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0152 --Brand auf Baustelle--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Hemelingen, OT Hemelingen, Koppelweg
Zeit: 	28.02.2026, 21:20 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brannten mehrere Kabeltrommeln mit Erdkabeln auf einer Baustelle in Hemelingen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 21:50 Uhr wurde der Brand auf der Baustelle im Koppelweg von einer Zeugin, die in einem vorbeifahrenden Zug saß, gemeldet. Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr standen mehrere große Kabeltrommeln in Flammen. Erst nach knapp drei Stunden konnte das Feuer gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Es entstand hoher Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen und sucht Zeugen.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 jederzeit entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

