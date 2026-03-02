PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0154 --Schüsse und Verletze - Polizeieinsätze in der Überseestadt und der Neustadt--

Bremen (ots)

   -

Ort: Bremen-Walle/Neustadt, OT Überseestadt/Huckelriede, Konsul-Smidt-Straße/Kornstraße Zeit: 01.03.2026, 17:35 Uhr und 23:20 Uhr

Am Sonntagabend wurde zunächst ein 43 Jahre alter Mann durch Schüsse in der Überseestadt verletzt. Etwas später wurde in der Neustadt auf einen 42-Jährigen geschossen. Die Polizei war mit starken Kräften vor Ort und sucht Zeugen.

Um 17:35 Uhr meldeten mehrere Anrufer über den Notruf der Polizei, dass in der Konsul-Smidt-Straße Schüsse gefallen sein sollten. Die Einsatzkräfte waren schnell und mit mehreren Streifenwagen vor Ort und fanden den 43 Jahre alten Mann am Boden liegend vor. Er hatte mehrere Schusswunden in beiden Beinen und blutete stark. Die Polizisten leisteten umgehend Erste Hilfe und stoppten die Blutung mit Hilfe eines so genannten Tourniquets. Rettungskräfte brachten den verletzten Mann in ein Krankenhaus. Zwischenzeitlich bestand Lebensgefahr. Währenddessen sperrten Einsatzkräfte den Bereich ab und es wurden umfangreich Spuren gesichert und Zeugen befragt. Die Zeugen konnten einen Mann weglaufen sehen, dieser soll dunkel gekleidet gewesen sein.

Etwas später, gegen 23:20 Uhr, wurden Einsatzkräfte in die Kornstraße gerufen da dort ein durch Schüsse verletzter Mann liegen sollte. Die Polizisten fanden den 42-Jährigen in der Nähe eines Lokals vor, er hatte eine Schusswunde im Fuß. Auch hier leisteten die Polizisten Erste Hilfe und der Mann wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Er gab an, dass er zuvor einen Streit zwischen zwei Männern beobachtet hatte und dort hatte schlichten wollen. Anschließend seien mehrere Schüsse gefallen und er sei getroffen worden. Laut Aussage des 42-Jährigen, kannte er die Männer nicht, beschreiben konnte er sie auch nicht. Auch hier wurden umfangreiche Spuren gesichert und Zeugen befragt.

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei ermitteln in beiden Fällen wegen versuchter Tötungsdelikte. Ob die beiden Vorfälle im Zusammenhang stehen, wird derzeit intensiv ermittelt. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 jederzeit entgegen.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Staatsanwaltschaft Bremen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

