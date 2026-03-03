POL-HB: Nr.: 0157--Betrug scheitert an aufmerksamer Bankangestellten

Polizei Bremen

Betrug scheitert an aufmerksamer Bankangestellten

Ort: Bremen-Woltmershausen, OT Woltmershausen Zeit: 2.3.26, 11.40 Uhr

Telefonbetrüger versuchten am Montag, eine 76 Jahre alte Bremerin in Woltmershausen um ihr Erspartes zu bringen. Eine Bankmitarbeiterin durchschaute die perfide Masche und alarmierte die Polizei.

Die Kriminellen gaben sich über mehrere Tage am Telefon als Polizist und Oberstaatsanwalt aus. Sie behaupteten, die Polizei wäre einer Diebsbande auf der Spur. Bei einem Täter hätte man eine Liste mit potenziellen Opfern gefunden, darunter auch der Name der Seniorin. Ihr Geld wäre zudem auf der Bank nicht mehr sicher. Die Seniorin wurde derart unter Druck gesetzt, dass sie schließlich eine Bank aufsuchte, um einen hohen Geldbetrag abzuheben. Die Angestellte der Filiale wurde sofort misstrauisch und alarmierte die Polizei. Die Ermittler erklärten der Bremerin, dass sie einem Schwindel auferlegen war.

So können Sie sich vor Telefonbetrügern schützen:

Lassen Sie sich am Telefon auf keinen Fall unter Druck setzen oder zu kurzfristigen Entscheidungen verleiten, egal wie plausibel eine Situation zunächst dargestellt wird. Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen. Rufen Sie Angehörige unter der Ihnen bekannten Nummer an. Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen! Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

