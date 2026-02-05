PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 40-Jähriger löst mehrere Polizeieinsätze aus

Kaiserslautern (ots)

Gleich mehrfach hatte die Polizei am Mittwoch mit einem Mann aus dem Stadtgebiet zu tun. Gegen den 40-Jährigen wird jetzt wegen eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Körperverletzung strafrechtlich ermittelt.

Den ersten Einsatz löste der Mann gegen 17.20 Uhr aus, als er in einem Einkaufszentrum in der Mannheimer Straße durch sein aggressives Verhalten auffiel. Mitarbeiter eines Supermarktes verständigten die Polizei. Die Beamten konnten die Situation vor Ort klären, und der 40-Jährige verließ anschließend den Markt.

Rund eine Stunde später ging die Meldung zu einer mutmaßlich hilflosen Person ein, die in offensichtlich alkoholisiertem Zustand auf der Fahrbahn in der Fischerstraße herumläuft. Als die ausgerückte Streife vor Ort ankam, trafen sie erneut auf den 40-Jährigen. Mit ihm wurde eindringlich gesprochen, worauf er - angeblich - den Heimweg antrat.

Allerdings fiel derselbe Mann eine weitere Stunde später auf dem St.-Martinsplatz auf, weil er wahllos Passanten in aggressiver Weise anpöbelte. Da er dem erteilten Platzverweis für den Kernstadtbereich trotz mehrfacher Aufforderung nicht folgen wollte, sollte der 40-Jährige in Gewahrsam genommen werden. Auf dem Weg zum Streifenwagen trat er einem der Polizisten absichtlich und gezielt gegen das Schienbein. Der Beamte wurde leicht verletzt, konnte seinen Dienst aber fortsetzen.

Der Randalierer wurde zur nächsten Dienststelle gebracht und verbrachte die Nacht in einer Polizeizelle. Auf den 40-Jährigen kommt ein Strafverfahren zu. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

