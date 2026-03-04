PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0158 --Öffentlichkeitsfahndung: Unbekannte eröffnete Konten mit verfälschtem Ausweis--

POL-HB: Nr.: 0158 --Öffentlichkeitsfahndung: Unbekannte eröffnete Konten mit verfälschtem Ausweis--
  • Bild-Infos
  • Download

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen
Zeit: 	29.08.2023

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen fahnden mit einem Foto nach einer bislang unbekannten Frau. Sie steht im Verdacht, im August 2023 unter Vorlage eines verfälschten Bundespersonalausweises bei zwei verschiedenen Banken insgesamt drei Girokonten eröffnet zu haben.

Die Kontoeröffnungen erfolgten jeweils über das sogenannte Postident-Verfahren. Als Ort der Identifizierung wurde ein Kiosk in Bremen genutzt. Auf die eröffneten Konten gingen im weiteren Verlauf Gelder aus Betrugsstraftaten ein.

Die Tatverdächtige wurde im Rahmen der Identifizierungsverfahren videografiert. Trotz umfangreicher Ermittlungen konnte ihre Identität bislang nicht festgestellt werden.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer kann Angaben zu der abgebildeten Person machen? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren