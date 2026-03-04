Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0158 --Öffentlichkeitsfahndung: Unbekannte eröffnete Konten mit verfälschtem Ausweis--

Ort: Bremen Zeit: 29.08.2023

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen fahnden mit einem Foto nach einer bislang unbekannten Frau. Sie steht im Verdacht, im August 2023 unter Vorlage eines verfälschten Bundespersonalausweises bei zwei verschiedenen Banken insgesamt drei Girokonten eröffnet zu haben.

Die Kontoeröffnungen erfolgten jeweils über das sogenannte Postident-Verfahren. Als Ort der Identifizierung wurde ein Kiosk in Bremen genutzt. Auf die eröffneten Konten gingen im weiteren Verlauf Gelder aus Betrugsstraftaten ein.

Die Tatverdächtige wurde im Rahmen der Identifizierungsverfahren videografiert. Trotz umfangreicher Ermittlungen konnte ihre Identität bislang nicht festgestellt werden.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer kann Angaben zu der abgebildeten Person machen? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

