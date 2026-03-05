POL-HB: Nr.: 0163--Polizeieinsatz in Sebaldsbrück

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Sebaldsbrück, Sebaldsbrücker Heerstraße Zeit: 5.3.26

Am Donnerstag kam es zu einem Polizeieinsatz in Sebaldsbrück. In einer Baustelle am Sebaldsbrücker Tunnel hatten Arbeiter vor einer Woche zwei unbekannte Gegenstände gefunden und diese in einem Container zwischengelagert.

Der Kampfmittelräumdienst begutachtete heute Vormittag die verdächtigen Gegenstände und stellte fest, dass es sich um vermutlich selbstgefertigte Sprengstoffkörper handelte. Alarmierte Delaborierer vernichteten diese noch vor Ort, indem sie diese kontrolliert abbrannten. Dazu wurde der Bereich rund um die Baustelle an der Eisenbahnbrücke abgesperrt. Es kam zu kurzzeitigen Einschränkungen des Bahnverkehrs.

Die Polizei ermittelt und fragt, wer in den vergangenen Tagen diesbezüglich verdächtige Beobachtungen gemacht hat. Zeugen melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

