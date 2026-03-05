PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0163--Polizeieinsatz in Sebaldsbrück--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Hemelingen, OT Sebaldsbrück, Sebaldsbrücker Heerstraße
Zeit: 	5.3.26

Am Donnerstag kam es zu einem Polizeieinsatz in Sebaldsbrück. In einer Baustelle am Sebaldsbrücker Tunnel hatten Arbeiter vor einer Woche zwei unbekannte Gegenstände gefunden und diese in einem Container zwischengelagert.

Der Kampfmittelräumdienst begutachtete heute Vormittag die verdächtigen Gegenstände und stellte fest, dass es sich um vermutlich selbstgefertigte Sprengstoffkörper handelte. Alarmierte Delaborierer vernichteten diese noch vor Ort, indem sie diese kontrolliert abbrannten. Dazu wurde der Bereich rund um die Baustelle an der Eisenbahnbrücke abgesperrt. Es kam zu kurzzeitigen Einschränkungen des Bahnverkehrs.

Die Polizei ermittelt und fragt, wer in den vergangenen Tagen diesbezüglich verdächtige Beobachtungen gemacht hat. Zeugen melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 05.03.2026 – 10:22

    POL-HB: Nr.: 0162--Vermummte Gruppe zündet Pyrotechnik und verletzt Polizisten--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Ostertor, Sielwall Zeit: 4.3.26, 21.40 Uhr Am Mittwochabend lief eine Gruppe von bis zu 50 vermummten Personen durchs Ostertorviertel. Dabei wurde unter anderem Pyrotechnik gezündet, wodurch ein Polizist leichte Verletzungen erlitt. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 21.40 Uhr meldeten mehrere Anrufer über den Notruf der Polizei, ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 15:09

    POL-HB: Nr.: 0161 --Bombendrohung löst Polizeieinsatz aus--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Hauptbahnhof Zeit: 04.03.2026, 12:45 Uhr Ein Anrufer löste mit einem Hinweis auf eine Bombe am Mittwochmittag einen größeren Polizeieinsatz am Hauptbahnhof aus. Gegen 12:45 Uhr meldete ein Anrufer über den Zentralruf der Polizei, dass Sprengstoff im Hauptbahnhof abgelegt wurde. Das Gebäude wurde umgehend geräumt und umfangreich abgesperrt. Alarmierte ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 13:49

    POL-HB: Nr.: 0160 --Nach Einbruch gestellt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Große Annenstraße Zeit: 17.02.26/03.03.2026 Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten am Dienstagabend einen 46 Jahre alten Mann in der Neustadt. Bei ihm fanden sie die Beute aus einem Einbruch, der Mitte Februar ebenfalls in der Neustadt stattgefunden hatte. Am Dienstagnachmittag meldete sich ein 33 Jahre alter Mann bei der Polizei, da er auf einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren