Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0162--Vermummte Gruppe zündet Pyrotechnik und verletzt Polizisten--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte, OT Ostertor, Sielwall
Zeit: 	4.3.26, 21.40 Uhr

Am Mittwochabend lief eine Gruppe von bis zu 50 vermummten Personen durchs Ostertorviertel. Dabei wurde unter anderem Pyrotechnik gezündet, wodurch ein Polizist leichte Verletzungen erlitt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 21.40 Uhr meldeten mehrere Anrufer über den Notruf der Polizei, dass die Gruppe mit "Free Maja"-Bannern zwischen Ulrichsplatz und Sielwall Pyrotechnik abbrennen und Mülleimer anzünden würde. Zudem skandierte die Gruppe polizeifeindliche Gesänge und Rufe. Vor Ort wurde eine Streife, die in einem anderen Einsatz gebunden war, gezielt mit Feuerwerksraketen beschossen und Knallkörpern sowie Steinen beworfen. Dabei wurde ein Polizist durch eine explodierende Rakete am Kopf getroffen und verletzt. Er erlitt unter anderem Verbrennungen, konnte seinen Dienst aber fortsetzen. Noch bevor Unterstützungskräfte eintrafen, flüchtete die Gruppe unerkannt.

Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Landfriedensbruchs und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Zeugenhinweise, insbesondere auch Videoaufnahmen oder Fotos, nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

