Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Kupferkabel aus Firmengebäude entwendet.

Lippe (ots)

Zwischen Freitagabend und Montagmorgen (27.02.-02.03.2026) brachen unbekannte Täter gewaltsam in eine Lagerhalle an der Grevenmarschstraße ein und entwendeten Kupferkabel. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

