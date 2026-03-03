POL-LIP: Lemgo. Kupferkabel aus Firmengebäude entwendet.

Lippe (ots) - Am Sonntagnachmittag (01.03.2026) gegen 16 Uhr fuhr ein Kleinkraftradfahrer in der Gerichtsstraße gezielt auf zwei Polizeibeamte zu und verletzte diese leicht. Zuvor war der Zweiradfahrer den Einsatzkräften aufgefallen, da an seinem augenscheinlich technisch veränderten Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Nachdem er in die Gerichtsstraße abgebogen und auf dem Vorplatz einer Bankfiliale ...

