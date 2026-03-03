POL-LIP: Lemgo. Kupferkabel aus Firmengebäude entwendet.
Lippe (ots)
Zwischen Freitagabend und Montagmorgen (27.02.-02.03.2026) brachen unbekannte Täter gewaltsam in eine Lagerhalle an der Grevenmarschstraße ein und entwendeten Kupferkabel. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090 entgegen.
